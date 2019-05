Er is totaal geen duidelijkheid in dit bericht, behalve omzetgroei waar men ieder bericht mee schermt. De winstgevendheid per aandeel valt iedere keer echter tegen en ook daar nu dus geen woord over. De schuld van dit bedrijf (door hun overnames) en de betaalde goodwill (wat bij tegenvallers van het eigen vermogen moet worden afgeschreven) rijzen echter de pan uit.