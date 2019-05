Nikkei hoger na groei Japanse economie

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming werd gesteund door een onverwachte groei van de Japanse economie. Een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten bij de exportbedrijven. De andere Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging uiteindelijk 0,2 procent hoger de dag uit op 21.301,73 punten. De economie van Japan groeide in het eerste kwartaal met 2,1 procent, terwijl kenners hadden gerekend op een kleine krimp. De import daalde afgelopen kwartaal echter sneller dan de export, wat een teken is van een zwakkere binnenlandse vraag.

De Japanse automaker Toyota won 0,4 procent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de invoering van importheffingen op auto's uit de Europese Unie en Japan uitgesteld. Het uitstel met 180 dagen hing al in de lucht. Papierproducent Hokuetsu Corporation klom 9 procent dankzij een sterke winstverwachting voor het lopende boekjaar.

Handelsbesprekingen

De Chinese beurzen deden een stapje terug in afwachting van de verdere ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China. De handelsbesprekingen tussen de twee economische grootmachten lijken te zijn vastgelopen. Ook heeft Google de toegang van smartphonemaker Huawei tot het besturingssysteem Android beperkt door de strengere Amerikaanse regels voor het Chinese telecombedrijf. In Shanghai daalde de beursgraadmeter tussentijds 1,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent. De Kospi in Seoul ging licht omlaag.

In Sydney steeg de All Ordinaries 1,7 procent onder aanvoering van de Australische banken. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de coalitie van de zittende Australische premier Scott Morrison ook na de verkiezingen een meerderheid in het parlement heeft. In de peilingen leek Labor af te stevenen op een overwinning.