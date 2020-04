Carrefour halveert dividend vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: dividend

PARIJS (AFN/RTR) - Het Franse supermarktconcern Carrefour heeft besloten om zijn dividend over 2019 te halveren tot 0,23 euro per aandeel in verband met de coronacrisis. Ook heeft topman Alexandre Bompard besloten om voor een periode van twee maanden een kwart van zijn vaste salaris in te leveren. Andere topbestuurders is gevraagd om het twee maanden met een tiende minder loon te doen.

Dit jaar worden er aan de top daarnaast geen salarisverhogingen doorgevoerd. Verder wordt er nog gekort op een andere beloning voor de raad van bestuur. Met al het geld dat hiermee wordt bespaard wil Carrefour zogeheten solidariteitsinitiatieven financieren voor personeel in thuismarkt Frankrijk en in andere landen.