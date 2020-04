Gepubliceerd op | Views: 1.157 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Een aantal toenmalige en huidige commissarissen heeft hier recent over getuigd tegen Justitie in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen van de witwaswetgeving door ABN AMRO.

De interne waarschuwingen en getuigenissen van commissarissen kunnen gevolgen hebben voor het lopende onderzoek naar ABN AMRO door het Openbaar Ministerie en de FIOD. Dit onderzoek onder de naam Guardian is vorig jaar gestart en zal waarschijnlijk op zijn vroegst aan het einde van dit jaar afgerond worden. Dan zal blijken of ABN AMRO en de statutair verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten worden verweten.

De aanvaringen over compliance binnen de top blijken uit het dinsdag te verschijnen boek De Staatsbank. ABN AMRO klem tussen ambtenaren en bankiers van FD-journalisten Ivo Bökkerink en Pieter Couwenbergh. Het boek is gebaseerd op gesprekken met ruim honderd betrokken binnen en buiten de bank en niet-publieke documenten.

ABN AMRO kan zich niet vinden in het boek noch in het artikel van het Financieele Dagblad. "Het boek is gedramatiseerd en het artikel dient ter promotie van het boek. We herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst. Het is onvolledig en ontzettend eenzijdig. ABN AMRO heeft in die jaren wél stappen genomen", aldus een woordvoerder. Hij kon verder niet bevestigen of een aantal commissarissen van ABN AMRO tegen Justitie had getuigd over de witwasproblemen.