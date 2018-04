AkzoNobel tekent samenwerkingsverband met Ineos

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - De speciaalchemietak van AkzoNobel heeft een samenwerkingsverband getekend met het Britse chemieconcern Ineos. Daarbij wordt door AkzoNobel geïnvesteerd in de productiefaciliteiten van Ineos in het Duitse Keulen.

Er werden geen financiële details over de overeenkomst gemeld. De werkzaamheden in Keulen gaan later dit jaar van start en moeten in 2020 afgerond worden. Ineos wordt de exploitant van de nieuwe faciliteiten. Door de stap kan AkzoNobel meer chelaten gaan produceren, die bijvoorbeeld worden gebruikt in reinigingsmiddelen.