'Deze week heffingen Trump tegen China'

Ik denk dat Amerika een derde wereld gaat worden.



1. Ze zijn niet meegegroeid met de ontwikkelingen. Kijk na infrastructuur, staalindustrie.

Apple, facebook zijn de export producten maar voor de rest heeft Amerika geen toegevoegde waarde.



2. Er wordt op de pof geleefd. Ze moeten meer producten uit buitenland halen om aan de vraag te voldoen omdat de economie achterblijft in Amerika inzake innovatie.

Tesla is de enige maar dan houdt het op.



3. Amerika teert op vergane glorie maar vergeten dat ze hun macht op economisch gebied zijn uitgespeeld. Ze proberen met wapengekletter nog wat te doen.



4. Als de dollar verdwijnt als currency dan kun je dag zeggen met Amerika.



5. Amerika is over en uit over paar jaren als ze zo door gaan. Ze zijn met buitenlandse politiek bezig, spionage, verkiezingscampagne intrige etc...

Ipv zorgen met wederopbouw.



6. Japan, china, india, korea gaat ze voorbijstreven omdat de wereld dominatie gaat over intellectueel eigendom en geen landje veroveren zoals amerika het nu doet.