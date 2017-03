'Damrak opent beursweek rustig'

Gepubliceerd op | Views: 1.001

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam lijkt maandag zonder grote uitslagen aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Er is amper richtinggevend nieuws. Unilever kan op aandacht rekenen, omdat het bedrijf naar verluidt voor bijna 7 miljard euro aan merken wil verkopen.

Unilever zou onder meer margarinelabels Becel/Flora en Stork in de verkoop willen doen. Investeerders als Bain Capital, CVC en Clayton Dubilier & Rice zouden al biedingen aan het voorbereiden zijn. Ook Kraft Heinz wordt genoemd als mogelijke koper. De stappen komen na de mislukte overnamepoging door Kraft Heinz. Sindsdien onderzoekt Unilever welke opties het heeft om sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

Tevens zou Unilever volgens het Financieele Dagblad aan grote aandeelhouders hebben gevraagd hun belangen in het bedrijf te vergroten. Na de overnamepoging van Kraft Heinz is het bedrijf er volgens de krant veel aan gelegen de koers van het aandeel hoog te houden. De top van Unilever probeert momenteel beleggers ervan te overtuigen dat er geen radicale stappen nodig zijn om nieuwe belagers van het lijf te houden.

Marktleider

In Londen staat Vodafone in de belangstelling. Het Britse telecomconcern fuseert zijn Indiase dochteronderdeel met Idea Cellular, waardoor een nieuwe marktleider in het land ontstaat, met 395 miljoen klanten. Vodafone bezit 45 procent van het nieuwe fusiebedrijf, dat een marktwaarde heeft van ruim 23 miljard dollar.

In Frankfurt kan Deutsche Bank in beweging komen. De grootste bank van Duitsland liet zondag weten dat het 8 miljard euro wil ophalen met de uitgifte van ruim 687 miljoen nieuwe aandelen voor een koers van 11,65 euro per aandeel. Daarmee moet de balans worden versterkt.

Vrijhandel

Beleggers kauwen verder nog na op de G20-top in het Duitse kuuroord Baden-Baden. De financiële leiders van de G20 werden het niet eens over een steunverklaring aan vrijhandel. Vertegenwoordigers op de top zeiden dat de VS dwarslagen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 516,24 punten. Daarmee werd het hoogste slot van het jaar neergezet. De MidKap won 0,1 procent tot 739,07 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. Op Wall Street was er weinig beweging.

De euro was voorbeurs 1,0770 dollar waard. Bij het Europese slot op vrijdag noteerde de euro 1,0742 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 48,42 dollar en Brentolie verloor 0,5 procent op 51,52 dollar.