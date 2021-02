Google ontslaat onderzoeker na rel over diversiteit en censuur

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google heeft het hoofd van zijn ethische onderzoeksteam voor kunstmatige intelligentie (AI) ontslagen. Deze Margaret Mitchell had de afgelopen tijd felle kritiek geleverd op haar werkgever. Ze voerde campagne voor meer diversiteit bij Google en hekelde de censuur binnen het techconcern.

Mitchell heeft haar ontslag zelf naar buiten gebracht via Twitter. Volgens Google zou ze zich niet hebben gehouden aan de gedragscodes van het bedrijf. Ook zou ze vertrouwelijke bestanden van Google hebben gedownload, wat niet mocht.

Eind vorig jaar zag Mitchells collega Timnit Gebru zich al gedwongen te vertrekken bij Google. Gebru kwam in de problemen toen ze weigerde onderzoek te staken dat uitwees dat bepaalde minderheden worden benadeeld door spraaktechnologie van Google. Mitchell had meegewerkt aan hetzelfde onderzoek en ontpopte zich in de nasleep van de affaire tot een felle criticus van de werkwijze van Google.

Onder het personeel is sowieso verontwaardigd geregeerd op de gang van zaken. Onlangs besloten enkele andere medewerkers al om op te stappen, omdat ze niet meer voor Google wilden werken. Veel werknemers hebben daarnaast meer 'academische vrijheid' geëist en verwachten een verandering in het management bij Google. Zo zijn honderden mensen lid geworden van een vakbond die de medewerkers beter moet beschermen. Ook hebben duizenden Google-medewerkers een brief ondertekend waarin ze hun steun voor Gebru uitspraken.