'Cijfers Besi beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van chipdienstverlener BE Semiconductor Industries (Besi) in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht. Dat melden analisten van KBC Securities. Zij wijzen wel op de voorzichtigheid van Besi voor het eerste kwartaal door de impact van het nieuwe coronavirus. De onderneming denkt in het lopende kwartaal dezelfde omzet te kunnen behalen als in het vorige kwartaal. Dat kan wel 10 procent hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de hoeveelheid schade die de corona-epidemie in de chipmarkt veroorzaakt.

Volgens KBC kwam de omzet hoger uit dan verwacht, met ook een beter dan verwachte brutowinst. KBC stelt dat Besi goed presteert in een geleidelijk aantrekkende chipmarkt. De Belgische bank zegt dat het begrijpelijk is dat de situatie rond het coronavirus voor aanzienlijke onzekerheid zorgt. Zodra die impact afneemt denkt KBC dat de orders en omzet in de tweede helft van dit jaar kunnen herstellen. Het advies voor Besi staat op accumulate, met een koersdoel van 38 euro.

ING meldde dat Besi met solide cijfers naar buiten is gekomen, met een sterke orderontvangst. De onzekerheid door het coronavirus is geen verrassing, gezien het omzetalarm van Apple begin deze week. ING stelt dat de update duidelijke tekenen van herstel laat zien. Het virus is een tijdelijke tegenslag. Het advies voor Besi is buy met een koersdoel van 40 euro.

Het aandeel Besi noteerde donderdag omstreeks 10.15 uur een plus van 2,3 procent op 40,19 euro.