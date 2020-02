DeGiro verwerkt recordaantal transacties en wacht op overname

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker DeGiro haalde vorig jaar fors meer klanten binnen. Daardoor verwerkte het bedrijf een recordaantal transacties.

DeGiro had eind 2019 ruim 480.000 actieve rekeningen in het beheer, ruim een derde meer dan een jaar eerder. Het aantal transacties nam met een tiende toe tot ruim 19 miljoen.

In december werd bekend dat branchegenoot Flatex van plan is om DeGiro over te nemen. Toezichthouders moeten de transactie nog goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal.