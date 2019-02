Telefónica Deutschland verwacht omzetdaling

Gepubliceerd op | Views: 567

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Telefónica Deutschland rekent op een daling van de omzet in 2019. Als de negatieve effecten van veranderde regels voor onder meer roaming niet worden meegeteld dan blijft de omzet min of meer stabiel. Dat maakte het Duitse telecombedrijf waarin KPN een minderheidsbelang heeft bekend bij de presentatie van zijn voorlopige jaarcijfers.

De impact van de verandering van de regels zal 60 miljoen tot 70 miljoen euro bedragen. De omzet steeg in 2018 met 0,3 procent naar 7,3 miljard euro. Voor de middellange termijn rekent het bedrijf op groei in lijn met die van de Duitse markt als geheel. Het verlies was in 2018 minder groot dan een jaar eerder: 230 miljoen euro tegenover 381 miljoen euro.