Facebook weerspreekt privacy-aantijgingen

Gepubliceerd op | Views: 460

MENLO PARK (AFN/RTR) - Facebook ontkent andere bedrijven toegang te hebben gegeven tot gebruikersgegevens zonder toestemming van die personen. Het bedrijf reageert daarmee op een artikel van The New York Times over vermeende privacymisstanden.

,,Geen enkele samenwerking gaf bedrijven toegang tot informatie zonder de toestemming van die mensen'', schrijft Facebook in een verklaring. Het bedrijf ontkent verder dat de samenwerkingen in strijd waren met een schikking uit 2012 met de Amerikaanse marktwaakhond FTC.

The New York Times schreef eerder dat het socialmediabedrijf partijen als Microsoft, Amazon, Spotify en Netflix samenwerkingen aanbood waarbij die bedrijven ongemerkt namen en contactgegevens van Facebook-vrienden van gebruikers konden inzien. Dat terwijl Facebook had beloofd applicaties met deze mogelijkheid stop te zetten.

Privéberichten

Bepaalde bedrijven, waaronder Spotify en Netflix, kregen volgens de krant bovendien toegang tot privéberichten die via het platform werden gestuurd. Facebook stelt nu dat deze bedrijven alleen toegang kregen tot zijn berichtendienst na expliciete toestemming van gebruikers.

Facebook komt steeds meer onder vuur te liggen wegens privacyschandalen. Dit jaar kwam naar buiten dat het campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van de site. Die informatie werd onder meer gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.