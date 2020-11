'KPN hoeft concurrenten niet meer toe te laten op kopernetwerk'

Dat lijkt me te leiden naar een gedwongen overstap van koper naar glas of kabel.

KPN wil zelf geen koper meer en hoeft dan ook niemand daar meer toe te laten?



Volgens mij leidt dit er toe dat we indirect alleen klant kunnen worden bij nog maar 2 partijen, welke bovendien in principe all-in-one willen leveren.



Ben erg tevreden met Tele2 internet-only over koper. 20 mbit ADSL is goed genoeg. Als glas beter is, waarom is het dan niet goedkoper???