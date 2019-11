AEX weer boven 600 punten

Gepubliceerd op | Views: 964

AMSTERDAM (AFN) - Op het Damrak wist de AEX-index dinsdag opnieuw de 600 puntengrens te doorbreken en bereikte de hoogste tussenstand van dit jaar. Ook de andere Europese beurzen lieten mooie winsten zien. Beleggers verwerkten de recordstanden op Wall Street en wachtten vooral op meer duidelijkheid over de vooruitgang van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 602,14 punten. Afgelopen week tikte de AEX al voor het eerst sinds 24 mei 2001 de 600 punten aan, maar wist dat niveau niet vast te houden. De laatste keer dat de index boven de 600 punten sloot was op 22 mei 2001. De MidKap klom 0,3 procent tot 897,24 punten. Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 1,3 procent aan.

Maaltijdbestelsite Takeaway was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 3 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 1 procent.

Automakers

De Duitse automakers BMW, Daimler en Volkswagen stegen tot 2 procent in Frankfurt, na een herstel van de verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie in september en oktober. In Londen won easyJet 4,5 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij kwam met jaarcijfers en liet weten per direct de CO2-uitstoot van al zijn passagiers te compenseren.

Satellietbedrijf SES kelderde 17 procent in Luxemburg. Beleggers reageerden geschokt op het nieuws dat de voorzitter van de Federal Communications Commission (FCC) van plan is een openbare veiling van het zogenoemde C-bandspectrum na te streven in plaats van een private verkoop van de frequenties door de satellietbedrijven.

Koersen

BME klom 0,5 procent in Madrid. Beursexploitant Deutsche Börse overweegt zich volgens Spaanse media ook te mengen in de overnamestrijd rond de Spaanse beursuitbater. Het aandeel BME won een dag eerder al 38 procent nadat bekend werd dat branchegenoten Euronext en SIX Swiss Exchange strijden om het bedrijf.

De euro was 1,1067 dollar waard tegen 1,1080 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 56,53 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 61,98 dollar per vat.