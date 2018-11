Nieuwe topman bij Petrobras

Gepubliceerd op | Views: 365

RIO DE JANEIRO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse staatsolie- en gasconcern Petrobras krijgt een nieuwe topman. De econoom Robert Castello Branco zal de leiding krijgen bij het bedrijf. Hij was tot 2016 bestuurslid van Petrobras.

Castello Branco neemt het roer bij Petrobras over van Ivan Monteiro. Die blijft nog aan tot de benoeming van zijn opvolger officieel is verklaard door aankomend Braziliaans president Jair Bolsonaro die op 1 januari aantreedt. Bolsonaro had eerder gezegd dat Monteiro mogelijk zou moeten vertrekken.

Castello Branco had in het verleden ook functies bij mijnbouwbedrijf Vale en bij de Braziliaanse centrale bank. Hij heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Chicago.