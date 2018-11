'Unilever en Nestlé strijden om Indiase tak GSK'

Gepubliceerd op | Views: 326 | Onderwerpen: India

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Unilever en Nestlé zijn naar verluidt nog in de race voor de aankoop van een Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Dat melden ingewijden aan zakenkrant Economic Times. Coca-Cola heeft de strijd gestaakt, aldus de bronnen.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare brengt naar verwachting ruim 3,4 miljard euro op. Horlicks is het belangrijkste merk in GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, waarvan een meerderheidsbelang van 72,5 procent te koop staat. Horlicks is groot geworden met het maken van een drankje op basis van melk en granen. Daar zijn in India ook onder meer koekjes en granenrepen bijgekomen. Ook het chocoladedrankje Boost valt onder de GSK-dochter.

Volgens de kenners maakt Nestlé de meeste kans, omdat dit bedrijf een feller bod op GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. De deadline voor een bindend bod, die lag op 17 november, is met enkele dagen verlengd. Nestlé wilde geen commentaar geven op ,,speculatie'' en Unilever reageerde niet op vragen.