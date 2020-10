Handel op Euronext hervat na grote storing

Gepubliceerd op | Views: 12.622 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De technische storing die alle handel op de Euronext-beurzen stillegde, is verholpen. Beursuitbater Euronext laat weten de handel weer te kunnen hervatten. Tussen 12.30 en 13.00 uur worden vrijwel alle markten, waaronder de aandelenhandel op de beurs in Amsterdam, weer opgestart.

Door een technisch probleem bij het zogeheten middleware-systeem kwam de handel in alle aandelen en derivaten maandagochtend even na 10.00 uur stil te liggen. Alleen de markt voor zogeheten warrants en certificaten wordt nu nog niet hervat. Volgens het bedrijf wordt hier nog extra onderzoek gedaan.

Het gaat om de grootste storing bij Euronext in twee jaar. Op 29 oktober 2018 werd de handel op de beurzen van Euronext stilgelegd na een technisch probleem bij de zogeheten 'market monitoring tools'. In september vorig jaar zette Euronext tijdelijk de handel stil in aandelenopties op de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs.

Euronext is de uitbater van onder meer de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs. De handel op de beurs in Oslo, ook onderdeel van het Euronext-collectief, werd niet geraakt door de problemen.

Eerder deze maand werd de handel op de beurs in Tokio nog een dag gestaakt. Dat was de grootste storing ooit voor de op twee na grootste effectenmarkt ter wereld. De problemen werden daar veroorzaakt door een hardware-storing, toen de overstap op back-upsystemen faalde.