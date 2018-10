Manpower kampt met uitdagende markt

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: detachering

MILWAUKEE (AFN) - Uitzender ManpowerGroup kampt meer en meer met uitdagende economische omstandigheden. Topman Jonas Prising van het Amerikaanse bedrijf zei in toelicht op de kwartaalcijfers dat er toch wel sprake was van meer tegenwind dan voorzien. Dit gold met name in een aantal Europese landen.

Manpower sloot het derde kwartaal af met een omzet van 5,4 miljard dollar. Dat betekende een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van 1 procent meer omzet. Onder de streep resteerde een winst van 158 miljoen dollar, tegen krap 138 miljoen dollar een jaar eerder.

Prising was voorzichtig met zijn vooruitzichten voor het lopende kwartaal. ,,We verwachten dat de aangepaste winst per aandeel in het vierde kwartaal zal liggen in de bandbreedte 2,15 tot 2,23 dollar, inclusief een geschatte ongunstige valuta-impact van 5 dollarcent", aldus de uitzendbaas. In het derde kwartaal was de winst per aandeel 2,43 dollar.