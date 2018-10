'Kopje thee extra gaat Wessanen niet helpen'

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - Wessanen hoopt nog altijd op een verbetering met zijn eigen merken in het vierde kwartaal, maar analisten van ING hebben er een hard hoofd in. Om aan de doelstellingen te voldoen moeten de verkopen wel heel erg hard omhoog gaan.

De marktvorsers merken op dat Wessanen voor het eerst de weersomstandigheden erbij heeft gehaald, als verklaring voor tegenvallende verkopen. Door de hete zomer zou bijvoorbeeld thee van Zonnatura minder in trek zijn geweest. ING vindt die stelling opmerkelijk, omdat Unilever in zijn kwartaalbericht onlangs met geen woord repte over een mindere theeverkoop door het warme weer.

Om nog aan de doelstelling van 2 procent omzetgroei in 2018 te voldoen, zal Wessanen in het vierde kwartaal een plus van 5,6 procent moeten neerzetten bij zijn eigen merken, zo hebben de analisten uitgerekend. Het lijkt de kenners zeer de vraag of dat gaat lukken. Dat het bedrijf zijn verwachtingen nu al voor de tweede keer bijstelt, schept volgens ING in dat verband weinig vertrouwen.

Lange termijn

De verbeterde winstmarge was wel een positief punt uit de derdekwartaalcijfers van Wessanen, maar volgens ING ligt hier geen voor de lange termijn houdbare strategie aan ten grondslag. Het advies voor het aandeel blijft staan op verkopen, met een koersdoel van van 6,40 euro.

Ook analisten van KBC Securities denken dat het knap lastig gaat worden voor Wessanen om zijn omzetdoelstelling voor het hele jaar nog te halen. Maar het tegenvallende kwartaalbericht hoeft volgens de kenners niet te betekenen dat het aandeel op de beurs nog veel verder omlaag zal gaan. De koers van Wessanen is de laatste tijd immers al aardig gedaald. KBC hanteert al een tijdje een koopadvies, met een koersdoel van 14,50 euro.

Wessanen ging op de beurs vrijdagochtend tussentijds 3,2 procent omlaag naar 8,44 euro.