Staking ontregelt postbezorging PostNL

19 september 2018





Beste leden van de Bond van Post Personeel,



Eerder hebben wij jullie op de hoogte gebracht over het standpunt dat wij als BVPP achter het advies staan van de Ondernemingsraad Productie (OR) met betrekking tot de combibundel. Zoals jullie weten heeft de OR (bestaande uit leden van de BVPP, FNV en CNV) in mei jl. bij PostNL aangegeven dat de combibundel alleen kan worden ingevoerd als het bedrijf voldoet aan de voorwaarden die door de OR zijn gesteld.



Geen overcompleet Eén van de voorwaarde die de OR heeft gesteld aan PostNL is, dat er geen overcompleet ontstaat onder de voorbereiders van wie het werk afneemt. Gelet op het vele werk dat voorhanden is bij PostNL moet het mogelijk zijn om medewerkers van wie het werk afneemt desnoods te (her)plaatsen op andere banen binnen PostNL. De OR maar ook de BVPP maakt zich hier hard voor. Als BVPP zullen we het dan ook niet pikken dat er overcompleet ontstaat en er gedwongen ontslagen vallen door de invoering van de combibundel.



Invoering combibundel Natuurlijk snappen wij dat niet iedereen staat te juichen bij de invoering van de combibundel. Maar zoals jullie weten neemt het volume van de post nog steeds af in de briefpostmarkt met ca. 10% per jaar én de concurrentie neemt toe in deze krimpende markt. PostNL heeft zelfs in het tweede kwartaal verlies gedraaid. De politiek is zich aan het buigen over verdergaande samenwerking tussen PostNL en Sandd (consolidatie), maar voorlopig is er nog niets concreets gebeurd.



Hoe spijtig het dan ook is, er zullen maatregelen genomen moeten worden om het bedrijf en de werkgelegenheid op termijn in stand te houden. En een van de maatregelen is de invoering van de combibundel. Niet leuk, maar echt wel noodzakelijk. Wordt de combibundel in jouw gebied ingevoerd, dan zal de OR eerst samen met het management vaststellen of er wordt voldaan aan de door OR gestelde voorwaarden. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden dan wordt de combibundel niet ingevoerd.