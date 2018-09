Aegon koopt aandelen in voor dividend

Gepubliceerd op | Views: 1.691 | Onderwerpen: , dividend

AMSTERDAM (AFN) - Aegon koopt ruim 24,1 miljoen aandelen in om verwatering vanwege het interim-dividend tegen te gaan. De aandelen worden naar verwachting tussen 1 oktober en 9 november ingekocht. De stukken worden aangehouden en ingezet voor toekomstig dividend in aandelen.

Aandeelhouders die kozen voor een interim-dividend in aandelen ontvangen één gewoon aandeel Aegon per 37 aandelen. Daarmee komt de waarde van het stockdividend overeen met de beloning in contanten.