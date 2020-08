'Turkije doet energie-ontdekking in Zwarte Zee'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: energie, Turkije

ISTANBUL (AFN) - Turkije heeft een energie-ontdekking gedaan in de Zwarte Zee. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Waarschijnlijk gaat het om aardgas.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat hij vrijdag "goed nieuws" voor de Turkse bevolking gaat aankondigen, waarbij hij waarschijnlijk verwijst naar de energievondst in de Zwarte Zee. Volgens hem zal daardoor een nieuw tijdperk aanbreken voor het land.

Ook verklaarde Erdogan door te zullen gaan met de zoektocht naar olie en gas in het oosten van de Middellandse Zee. De laatste tijd lopen de spanningen tussen Griekenland en Turkije in die regio op als gevolg van Turkse projecten om naar olie en gas te zoeken onder de zeebodem in omstreden wateren. Frankrijk heeft een oorlogsschip naar het gebied gestuurd vanwege die spanningen, terwijl de zorgen bij de Europese Unie over de kwestie toenemen.