'Afwijzing filgotinib leidt tot verdere vertragingen'

Gepubliceerd op | Views: 1.287

AMSTERDAM (AFN) - Het nog niet goedkeuren van Galapagos' reumamiddel filgotinib in de Verenigde Staten zorgt ook voor vertraging van de toelating van het middel voor andere toepassing, verwachten analisten van KBC Securities. Ook kan het gevolgen hebben voor de winstgevendheid van het biotechbedrijf, denken zij. KBC houdt wel vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 192 euro.

Jefferies noemt de afwijzing een forse tegenvaller die niet werd verwacht. De VS is de grootste markt voor partner Gilead, stellen de marktvorsers daar. Het vertrouwen van het Amerikaanse bedrijf in de samenwerking zou daardoor een klap kunnen hebben gekregen. Jefferies heeft een buy-advies voor Galapagos.

Kenners van Stifel houden van vast aan hun hold-advies, maar verlagen hun koersdoel flink. Zij denken dat een goedkeuring voor filgotinib nu mogelijk tot de eerste helft van 2022 kan duren. Bovendien zijn er door de afwijzing nu vraagtekens over de mogelijke inzet van filgotinib voor andere toepassingen. De goedkeuring van filgotinib in de EU later dit jaar likt nog wel zeer waarschijnlijk.

Het aandeel Galapagos sloot dinsdag op 156,70 euro. Woensdag rond 09.25 uur was er nog geen koers voor het biotechbedrijf.