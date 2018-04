Omzetdaling maar meer orders voor ASMI

Gepubliceerd op | Views: 897

ALMERE (AFN) - ASM International (ASMI) heeft in het eerste kwartaal minder omzet behaald. Wel liep het orderboek van de toeleverancier aan de chipindustrie verder vol. De nettowinst nam echter flink af, zo bleek nabeurs uit een tussentijds handelsbericht.

De omzet van ASMI in de eerste drie maanden was 159 miljoen euro, 12 procent minder dan de 181,5 miljoen euro uit het vierde kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwart van 2017 steeg de omzet wel. Toen kwam de omzet van ASMI uit op 156,8 miljoen euro.

De winstmarge zakte echter wel flink, wat volgens het bedrijf door een ongunstige productmix kwam. De winst kwam uit op 15 miljoen euro. In het vierde kwartaal was dat nog 215,9 miljoen euro, maar toen telde de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van dochterbedrijf ASM PT mee.

Tweede kwartaal

Het bedrijf haalde voor 206,5 miljoen euro aan nieuwe orders binnen, een record. Dat was 2 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2017 en 1 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Voor het tweede kwartaal verwacht ASMI dat de omzet hoger uitvalt en tussen de 200 miljoen en 230 miljoen euro komt te liggen. Het bedrijf voorziet daarnaast dat er tussen de 160 miljoen en 200 miljoen euro aan orders wordt binnengehaald. De winstmarge moet dan ook weer wat hoger liggen.

ASMI verwacht dat de markt in heel 2018 met net geen 10 procent groeit. De onderneming uit Almere mikt erop sneller te groeien dan de markt.