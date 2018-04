Brill op schema in eerste kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 229

LEIDEN (AFN) - Het eerste kwartaal is voor Brill volgens verwachting verlopen. De wetenschappelijke uitgeverij liet dat weten in een handelsupdate, waarbij geen concrete cijfers werden verstrekt. Het is nog te vroeg in het jaar om concrete prognoses te geven voor heel 2018, stelt het bedrijf.

Brill rondde in de eerste drie maanden de onderhandelingen over een uitgebreidere financiering af. Daarvan kan de uitgeverij onder meer het dividendvoorstel betalen en het uitgebreide werkkapitaal financieren. Ook vernieuwde het bedrijf zijn website.