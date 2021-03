Jumbo stopt gehakt voortaan in een zakje om plastic te beparen

VEGHEL (ANP) - Met nieuwe verpakkingen voor onder meer gehakt en champignons denkt supermarktketen Jumbo honderdduizenden kilo's plastic per jaar te besparen. Zo wordt gemengd gehakt vanaf volgende maand verpakt in een plastic zakje in plaats van een plastic schaaltje. Dat scheelt enorm in de hoeveelheid plastic die nodig is.

"Om het gebruik van plastic te minimaliseren, is er steeds meer mogelijk", legt Olaf de Boer, directeur commercie bij Jumbo, uit. De grootgrutter uit Veghel heeft zichzelf dan ook als doel gesteld om in 2025 minimaal 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking tot 2019.

Vanaf dit najaar worden ook verschillende biologische vleesproducten op de nieuwe wijze verpakt. De verpakkingen van groenten, fruit en aardappelen worden ook duurzamer. Met de nieuwe verpakkingen wil Jumbo de impact op het milieu verkleinen en de afvalstroom verminderen. Daarnaast onderzoekt het bedrijf, binnen het zogeheten Plastic Pact dat door tal van bedrijven is ondertekend, hoe het voedselverpakkingen beter kan recyclen.

Meer supermarkten voeren de laatste tijd vernieuwingen door om minder gebruik te maken van plastic. Zo schrapt PLUS sinds kort de dubbele plastic deksels bij noten. Later in het jaar volgen andere producten, zoals tapas en brood- en toastsalades. Zuivelmerk Campina Biologisch introduceerde begin dit jaar nieuwe literverpakkingen waarbij de plastic draaidop ontbreekt, ook om het gebruik van plastic te verminderen.