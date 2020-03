KLM laat vluchtschema steeds meer los

KLM lijkt wel op sterven na dood. Ontzettend jammer en onbegrijpelijk dat zo'n ervaren bedrijf niet wat meer vet op de botten heeft gecreëerd in al die jaren.



Ja, wij zijn blijkbaar geen moderne managers, die alles uitkleden, overal op bezuinigen, niks extra kan, overal op beknibbelen. En vergis u niet: "uitgerekend"hebbend at leasen zoveel voordeliger is. Eigen vermogen opgepoetst op de balans, dat wel. En dan uitkeren aan bonussen en aandeelhouders. Dat was de trend vanuit de bancaire / politieke invalshoek.

Met uitgeknepen marges, aantal stoelen opgevijzeld, tegen meerprijs ouderwets zitten. en hoge, belastte lonen.