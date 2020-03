ABN AMRO komt ook hypotheekhouders tegemoet

Gepubliceerd op | Views: 2.595 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO wil ook particulieren tegemoetkomen bij eventuele financiële problemen door de coronacrisis. Mensen met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek doen om het betalen van rente en aflossing voor drie maanden op te schorten.

Het financiële concern voert deze maatregel door bovenop de tegemoetkoming aan kleinere bedrijven, die meerdere banken donderdagochtend gezamenlijk aankondigden. Een soortgelijke regeling als voor de hypotheekhouders geldt voor klanten die een consumptief krediet hebben bij ABN AMRO, ALFAM of ICS.

"Het coronavirus leidt onvermijdelijk tot een zware en moeilijke tijd voor onze klanten. Dat geldt zowel voor bedrijven en zzp’ers als voor particulieren", benadrukt topman Kees van Dijkhuizen. "We willen daar waar mogelijk snel support bieden. Dat geeft nu lucht en biedt onze klanten de kans om straks de draad weer snel op te pakken."

Maatwerkoplossing

Verder last ook Munt Hypotheken een tijdelijke betaalstop in voor klanten met een hypotheek die in de problemen denken te komen. Daarbij bekijkt de hypotheekverstrekker de situatie per geval. Er moet bijvoorbeeld worden bepaald of de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of mogelijke toeslagen niet in gevaar komen, aldus Munt Hypotheken.

Rabobank houdt de situatie vooralsnog in de gaten. Een woordvoerster kan nog geen concreet nieuws naar buiten brengen. "Mogelijk komen wij later ook nog met een aankondiging, maar daar kan ik nu nog niks over zeggen." Ze raadt klanten bij vragen aan om contact op te nemen met de bank.

ING komt voor particuliere klanten niet met een speciale regeling vanwege het coronavirus, maar benadrukt consumenten al langer de mogelijkheid te bieden om maatwerkoplossingen te bespreken. Als klanten zich zorgen maken over gemiste betalingen of het binnenkort niet kunnen betalen van de hypotheeklasten, kunnen zij altijd bij de bank aankloppen.