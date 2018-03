Woningopdracht BAM in Vlissingen

Gepubliceerd op | Views: 715

BUNNIK (AFN) - De vastgoeddochter van bouwbedrijf BAM heeft opdracht gekregen voor de bouw van 58 woningen in Vlissingen. De bouwwerkzaamheden beginnen in 2019. Dat maakte BAM bekend op de website, zonder financiële details te vermelden.

De gasloze woningen komen in de wijk Claverveld. Medio dit jaar gaan de eerste woningen en kavels in de verkoop. De realisatie van de woningen is in handen van bouwgroep Peters uit Middelburg.