'ABN AMRO maakt kapitaal vrij voor fintech'

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO gaat de omvang van zijn Digital Impact Fund, dat investeert in nieuwe bedrijven in de financiële sector, opvoeren van 10 miljoen naar 50 miljoen euro. Dat bevestigde de bank na berichtgeving in het Financieele Dagblad.

Het Digital Impact Fund begon twee jaar geleden en stak sindsdien geld in vier bedrijven. Per investeringsronde heeft ABN tussen de 1 miljoen en 5 miljoen euro beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kan dat opgerekt worden tot circa 10 miljoen euro.