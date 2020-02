Handel aandelen Esperite wordt weer hervat

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite wordt weer hervat. Dat meldde de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wijzend op een verklaring van de in Amsterdam genoteerde onderneming. De handel in het aandeel werd op 7 februari opgeschort na berichten over het vermeende verlies van navelstrengbloedmonsters bij transporten uit België en Zwitserland naar Polen.

Esperite bevestigt dat Zwitserse autoriteiten een voorlopig strafonderzoek heeft ingesteld naar de oud-directeur Frédéric Amar van voormalig dochteronderneming CryoSave vanwege de kwestie. De onderneming zei eerder verrast te zijn dat geen van de twee betrokken bedrijven, PBKM Famicord en Myrisoph CSG-Bio, contact met Esperite opnam om deze kwestie te bespreken.

Esperite had hen kunnen helpen met voorlichting over het gebruik van de database, de vereiste procedures en de traceerbaarheid van de monsters. Daarmee had chaos in de communicatie voorkomen kunnen worden, aldus Esperite.

Volgens Esperite wordt Amar nu in staat gesteld zich te verdedigen. Daarbij zou bewezen moeten kunnen worden dat Esperite, CryoSave en Amar zich altijd aan de regels hebben gehouden en daarbij altijd transparant zijn geweest. De onderneming verwacht daarom een positieve uitkomst van het proces.