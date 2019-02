Achterban bonden steunt loonbod Air France

Gepubliceerd op | Views: 810

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De achterban van Franse pilotenvakbonden steunt het loonbod van Air France. Dat bleek dinsdag.

Air France had vorig jaar een slepend cao-conflict met de bonden. Uiteindelijk kostte dat Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac de kop. Zijn opvolger Ben Smith besloot de kwestie anders aan te pakken en kwam de bonden meer tegemoet. Eind januari zeiden de bonden dat het plan aan de leden voorgelegd zou worden en de raadpleging van hun achterban voor medio februari op de rol stond.

De grootste pilotenvakbond, SNPL, laat nu weten dat een groot deel van de achterban achter het loonbod staat.

Air France sprak eerder in een verklaring van een ontwerpakkoord, waarmee ,,de noodzakelijke flexibiliteit wordt geïntroduceerd die de strategie van het bedrijf steunt''. Volgens de Franse krant Le Figaro zouden de piloten 2 procent tot 3 procent loonsverhoging zouden krijgen. Ook zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld bonussen en toeslagen gerelateerd aan vluchttijden en vertraging. Dat komt bovenop de in oktober toegezegde loonsverhoging van 4 procent over twee jaar. De maatregelen zouden tevens betekenen dat er komende jaren telkens zo'n twintig nieuwe piloten aangenomen kunnen worden.