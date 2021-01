Europese beurzen overwegend lager na lockdownzorgen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, maar de Amsterdamse AEX-index eindigde juist hoger. Beleggers verwerkten de signalen dat Duitsland lockdownmaatregelen tegen het coronavirus wil verlengen. Tegelijkertijd bood de hoop op extra Amerikaanse steunmaatregelen tegen de recessie onder de aanstaande president Joe Biden steun.

De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 651,28 punten. Biotechnoloog Galapagos (plus 3,8 procent) ging aan kop na een positiever oordeel van analisten van Morgan Stanley over het aandeel. De banken ING en ABN AMRO behoorden tot de staartgroep met minnen tot 2,6 procent. De grootste daler was staalfabrikant ArcelorMittal met een verlies van 4,5 procent.

De MidKap ging juist 0,8 procent onderuit. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Diverse media berichtten dat Duitsland de geldende coronamaatregelen tot 15 februari wil verlengen. Niet-essentiële winkels en scholen zijn nu gesloten in de grootste economie van de Europese Unie.

Janet Yellen

Beleggers hadden ook aandacht voor het verhoor van de beoogde nieuwe minister van Financiën van de VS in de Amerikaanse Senaat, Janet Yellen. Zij zei dat de overheid de economische crisis "groots" moet bestrijden en verklaarde dat er een harde lijn nodig is tegen Chinese marktverstorende praktijken.

Logitech verloor 5,7 procent in Zürich, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan. De Zwitserse maker van computermuizen, toetsenborden, luidsprekers en webcams profiteert volop van de coronacrisis doordat veel mensen thuiswerken en verhoogde zijn verwachtingen. Analisten noemden die prognose echter te voorzichtig.

Danone klom 1,5 procent in Parijs. De activistische investeerder Bluebell Capital Partners heeft een belang genomen in het Franse zuivelbedrijf en wil dat topman Emmanuel Faber opstapt vanwege de tegenvallende aandelenkoers. De Franse treinfabrikant Alstom steeg ruim 6 procent dankzij een herstel van de resultaten in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,2120 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 52,98 dollar. Brentolie klom 2,3 procent in prijs tot 55,98 dollar per vat.