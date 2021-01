Koeriersconcern FedEx schrapt duizenden banen in Europa

AMSTERDAM (ANP/BELGA) - Koeriersconcern FedEx gaat duizenden banen schrappen in Europa. Volgens het Amerikaanse bedrijf zijn circa 5500 tot 6300 werknemers niet meer nodig. Maar vakbond CNV gaat er vanuit dat er in Nederland geen medewerkers op straat komen te staan.

FedEx beschouwt de ingreep als een laatste stap in de integratie van de in 2016 overgenomen branchegenoot TNT. Het duurde een hele tijd om alle netwerken in verschillende landen samen te voegen, maar nu dat proces ten einde loopt blijkt dat er verspreid over Europa veel dubbelwerk wordt gedaan.

In Nederland heeft FedEx ongeveer 3000 medewerkers in dienst. Een deel van hen werkt in het Europese hoofdkwartier in Hoofddorp. Volgens CNV-bestuurder Aynur Polat was hier niet echt sprake van veel overlap van functies toen TNT en FedEx in elkaar werden gevlochten. Ze benadrukt dat zij onlangs nog afspraken heeft gemaakt met FedEx waardoor er in Nederland zelfs helemaal geen gedwongen ontslagen zouden kunnen vallen.

De situatie in België is beduidend anders. Bij de zuiderburen staan volgens lokale vakbonden honderden banen op de tocht. Rond de luchthaven van Luik is een groot logistiek knooppunt van het bedrijf gevestigd, en daar wordt waarschijnlijk flink gereorganiseerd.

Polat denkt dat het FedEx niet alleen te doen is om het aanpakken van dubbelfuncties. Mogelijk speelt de coronacrisis ook een rol. Daardoor zijn de pakketvolumes in sommige delen van Europa flink afgenomen. FedEx richt zich niet op de bezorging van pakketjes voor consumenten maar op transporten tussen bedrijven onderling.

Het concern telt in Europa in totaal tienduizenden werknemers. FedEx maakt ook gebruik van een vloot van tientallen vliegtuigen en werkt met duizenden bestelwagens, shuttles en vrachtauto's.