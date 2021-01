Webwinkel bol.com verwacht door te kunnen gaan bij avondklok

DEN HAAG (ANP) - Webwinkel bol.com verwacht dat het werk in de distributiecentra in de avonduren door kan gaan als er een avondklok wordt ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat laat een woordvoerder van het dochterbedrijf van supermarktconcern Ahold Delhaize weten.

Het demissionaire kabinet voert deze week mogelijk een avondklok in om het aantal contactmomenten terug te dringen en zo het coronavirus in te dammen. Bol.com wacht op het besluit. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil in het geval van een avondklok een ontheffing voor distributiecentra, omdat het werk daar veelal in de nacht gebeurt.

De Raad Nederlandse Detailhandel, de branchevereniging voor grootwinkelbedrijven in met name de non-food detailhandel, vindt dat de medewerkers in hun distributiecentra ook moeten worden ontzien. Daarnaast wil de organisatie dat medewerkers na sluiting van de winkels nog naar huis kunnen blijven reizen omdat de deuren anders een uur eerder moeten worden gesloten om voorraad aan te vullen en op te ruimen.

Bol.com zegt verder dat in de distributiecentra veilig wordt gewerkt tegen corona. Er zijn verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om medewerkers te beschermen, zoals looproutes, plexiglas tussen werkplekken, desinfectiepunten, dragen van mondkapjes en de inzet van corona-keepers (medewerkers die collega’s helpen om zich aan de maatregelen te houden).