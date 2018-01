'Zorgen om lithiumprijs bij AMG overdreven'

Als je het over het groeiende cobalt tekort hebt kom je automatisch bij de DRC uit; Glencore (Mutanda, Katanga), Katanga Mining, Ivanhoe & Zijin Mining (Tenke). Cobalt is alleen in 2017 al 120% in prijs gestegen. Verwachting is dat de vraag tussen nu en 2025 nog gaat vertienvoudigen