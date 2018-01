'Fever-Tree stijgt op gerucht over Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 1.408

AMSTERDAM (AFN) - De Britse maker van luxe frisdranken Fever-Tree maakte vrijdagochtend een sprongetje op de beurs in Londen door vermeende interesse van voedingsmiddelengigant Unilever. Het bedrijf zou minimaal 3,2 miljard pond moeten opbrengen, zo melden Britse media.

Fever-Tree is vooral bekend van zijn verschillende soorten tonic en groeide hard door de gestegen populariteit van gin-tonic. Geruchten over een overname door Unilever staken de kop op sinds de overstap naar Fever-Tree van Unilever-medewerker Kevin Havelock. Die was daar verantwoordelijk voor drankjes.

Unilever was niet direct bereikbaar voor een reactie. Overigens zouden ook de drankproducenten Diageo en Pernod Ricard interese hebben, maar zo'n overname zou minder voor de hand liggen omdat Fever-Tree al samenwerkingen heeft met andere alcoholmakers.

Fever-Tree stond omstreeks 09.45 uur ruim 10 procent hoger. Unilever steeg in de AEX in Amsterdam 0,5 procent tot 46,56 euro.