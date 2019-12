'Broadcom zet een chiponderdeel in de etalage'

Gepubliceerd op | Views: 404

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Techconcern Broadcom heeft naar verluidt een onderdeel dat chips voor draadloze apparatuur maakt, in de etalage gezet. Dit meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee lijkt Broadcom werk te maken van zijn koers om zich wat minder op chips en meer op software te gaan richten.

Het gaat hier om de zogeheten RF-activiteiten. Volgens ingewijden van de zakenkrant heeft het concern Credit Suisse ingeschakeld voor hulp bij de zoektocht naar kopers voor het onderdeel. De betreffende activiteiten zijn goed voor een jaaromzet van meer dan 2 miljard dollar en zouden zomaar zo'n 10 miljard dollar kunnen opleveren.

Broadcom is van oudsher bekend als maker van halfgeleiders voor mobiele telefoons en netwerkapparatuur. Maar het bedrijf is de afgelopen jaren door middel van twee grote overnames tevens de lucratieve softwarebranche binnengedrongen. Zo werd er bijna 19 miljard dollar neergeteld voor CA Technologies, en onlangs werden de zakelijke activiteiten van Symantec overgenomen voor bijna 11 miljard dollar.

De beweging richting software werd vooral ingegeven door een mislukte poging van Broadcom om branchegenoot Qualcomm in te lijven. Als het lukt om een geschikte koper te vinden voor de RF-tak, dan is Broadcom nog lang niet weg uit de chipbranche. Het concern maakt bijvoorbeeld ook nog chips voor techreus Apple. Daar is ook nog voor miljarden dollars aan omzet mee gemoeid.