AMSTERDAM (AFN) - Het aangekondigde vertrek van het Duitse BASF uit de joint venture Synvina met Avantium is slecht nieuws voor het speciaalchemieconcern. Dat schrijft KBC Securities in een reactie. KBC herhaalt zijn advies reduce en verlaagt het koersdoel voor Avantium van 4,50 naar 2,50 euro.

BASF stapt uit het project vanwege een dispuut met Avantium over investeringscriteria. Er wordt nog onderhandeld over de voorwaarden rond het vertrek van BASF, dat op 15 januari moet gebeuren.

Volgens KBC heeft Avantium niet de financiële middelen om alleen een commerciële fabriek te bouwen voor de stof FDCA, een door Avantium ontwikkelde technologie. FDCA kan gebruikt worden om het plastic PEF te maken dat onder meer gebruikt kan worden voor voedselverpakkingen, textielvezels en in de auto-industrie. Ook heeft Avantium volgens KBC niet de benodigde ingenieurscapaciteiten voor de bouw van een fabriek.

Terugbetaling

ING wijst erop dat Avantium al eerder had aangegeven dat BASF dreigde te vertrekken. In het slechtste scenario zal Avantium de Duitsers een terugbetaling moeten doen, aldus ING. De bank meldt dat Avantium de technologie wil doorzetten en dat andere partijen bereid zijn mee te werken. Hierover worden meer details verwacht, zodra de exit van BASF juridisch afgerond is, aldus ING. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 12,90 euro.

Het aandeel Avantium noteerde dinsdagochtend bij de lokale fondsen omstreeks 09.50 uur een min van 8,3 procent op 2,66 euro.