Topman Unibail kondigt vertrek aan

ARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) krijgt per 1 januari een nieuwe topman. De huidige eindverantwoordelijke Christophe Cuvillier wordt per die datum opgevolgd door Jean-Marie Tritant die ook de voorzittershamer in het bestuur gaat hanteren.

In de overgangsperiode zal Tritant als operationeel redacteur bij URW aan de slag gaan.Tritant gold al als meest voor de hand liggende opvolger van Cuvillier. Hij stond aan het hoofd van de Amerikaanse tak van URW.

Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de huidige top van het bedrijf onhoudbaar was geworden door het mislukken van een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. De laatste weken was er al veel kritiek op de plannen. URW wilde met de opbrengst de schuldenlast versneld terugdringen, maar gaf ook aan niet in acute geldnood te verkeren.

Eerder trad president-commissaris Colin Dyer in de nasleep van de kwestie al terug. Hij werd per direct opgevolgd door Léon Bressler. Dyer blijft wel commissaris bij URW.