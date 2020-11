Kleine koersuitslagen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de recordreeks werd onderbroken. De markten bleven verder in de greep van het coronavirus, waarbij het optimisme over de vaccins wordt afgezet tegen de zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf van het virus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 599,17 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 875,16 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Duitse DAX bleef vrijwel vlak.

Air France-KLM zakte 2,5 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartcombinatie overweegt volgens de Franse krant Le Monde nog eens 6 miljard euro aan extra kapitaal op te halen bij de Franse en Nederlandse overheid en andere investeerders. Het bedrijf heeft al steun gehad van in totaal 10,4 miljard euro van de Franse en Nederlandse staat, die allebei aandeelhouders zijn van het luchtvaartconcern.

PostNL

Sterkste stijger in de MidKap was postbedrijf PostNL met een plus van 1,1 procent. In de AEX voerde maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway de stijgers aan met een winst van 0,8 procent. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 2,9 procent.

KPN daalde 0,1 procent. Volgens persbureau Bloomberg schatten analisten de kans van slagen van een mogelijke overname van het telecomconcern door de Zweedse investeerder EQT op minder dan 50 procent. Belangrijkste obstakels zijn de eventuele weerstand bij de Nederlandse overheid en de beschermingsconstructie bij KPN tegen een ongewenste overname.

Halfords

In Kopenhagen verloor A.P. Møller-Maersk 1,8 procent. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor de tweede keer in twee maanden tijd op. Het herstel van het goederentransport na de klap van de coronapandemie is volgens het concern sterker dan verwacht. Ook gaat het bedrijf voor 1,6 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Halfords klom 0,8 procent in Londen. De Britse verkoper van fietsen en autoproducten wist de winst in de afgelopen zes maanden ruim te verdubbelen. Vooral de verkoop van fietsen zat in de lift dankzij de pandemie. Het Duitse softwarebedrijf Software AG dikte 7 procent aan in Frankfurt dankzij een verhoging van de verwachtingen.

De euro was 1,1889 dollar waard, tegenover 1,1863 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 41,58 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 44,03 dollar per vat.