'Verwachte daling IMCD is uitgebleven'

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD is tegen de verwachting in met betere resultaten op de proppen gekomen. Dat concluderen kenners van ING in een reactie op de cijfers. De marktvorsers hielden rekening met een daling van de resultaten als gevolg van de crisis. Niets leek minder waar.

IMCD rapporteerde een groei van de brutowinst met 1,5 procent en een stijging van het bedrijfsresultaat met een tiende, geholpen door betere marges en een aanpassingen aan het portfolio. Dat gebeurde met name in de Verenigde Staten, aldus ING.

Autonoom was wel sprake van een licht lager resultaat. Verder viel de vrije kasstroom hoger uit, maar met 7 miljoen euro op een lager niveau dan voorzien. ING hield rekening met een lager werkkapitaal, wat niet het geval was.

De bankkenners bedrukten dat IMCD geen prognoses meldden, maar wel dat het bedrijf kansen ziet voor groei via overnames alsook op eigen kracht. Door de bank genomen is de handelsupdate volgens ING positief, waarbij de gevreesde coronaimpact is uitgebleven. Gelet op de hoge waardering van het aandeel IMCD meent ING dat er ook weinig ruimte is voor teleurstellingen.

ING handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 77,30 euro. Het aandeel noteerde dinsdag aan het begin van de middag 0,5 procent lager op 90,54 euro.