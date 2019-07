Philip Morris kijkt positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 152

NEW YORK (AFN) - Tabaksreus Philip Morris International verhoogt zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar. De fabrikant achter onder andere Marlboro verkocht in het eerste halfjaar minder sigaretten, maar maakte dat goed met de verkoop van tabak voor sigarettenvervanger IQOS. Dit apparaat werd in het tweede kwartaal bovendien goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten.

Voor heel 2019 rekent het bedrijf nu op een winst per aandeel van 4,94 dollar, tegenover de eerdere verwachting van 4,84 dollar per aandeel. In de eerste zes maanden zag de tabaksfabrikant de winst met 2 procent dalen tot iets minder dan 3,7 miljard dollar. Zonder invloed van wisselkoersen zou de winst juist zijn gestegen, aldus Philip Morris.

De omzet daalde 1,2 procent tot een kleine 14,5 miljard dollar, eveneens door ongunstige wisselkoersen. Zonder dat effect zouden de opbrengsten met 4,4 procent zijn gestegen. Daarbij namen de leveringen van producten voor de IQOS, die tabak verhitten maar niet verbranden, met bijna 30 procent toe. Het volume verkochte sigaretten slonk in dezelfde periode 1,9 procent.