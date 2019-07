'Netflix afgestraft op Wall Street na cijfers'

Gepubliceerd op | Views: 569

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag vlak tot iets lager te openen, na de minnen een dag eerder. Onlinevideodienst Netflix dreigt een stevige tik te krijgen na teleurstellende cijfers over de klantengroei. Daarnaast verwerken beleggers op Wall Street resultaten van onder meer technologieconcern IBM, internethandelaar eBay, zorgverzekeraar UnitedHealth, zakenbank Morgan Stanley en industrieel conglomeraat Honeywell, plus wat macro-economische gegevens.

Netflix staat voorbeurs meer dan 10 procent in het rood. De streamingsdienst maakte woensdagavond bekend dat er in het tweede kwartaal 2,7 miljoen nieuwe betalende klanten zijn bijgekomen, terwijl het bedrijf zelf had gerekend op een aanwas van 5 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam dat aantal nog met bijna 10 miljoen toe. Verder had Netflix te maken met verlies van klanten op de Amerikaanse thuismarkt.

IBM staat voorbeurs licht lager, maar eBay lijkt met een aardige plus te openen. UnitedHealth verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Honeywell, actief in onder meer de luchtvaartindustrie, krikte zijn prognoses eveneens op. Morgan Stanley boekte meevallende prestaties, ondanks een winstdaling.

Nog meer boeken open

Ook verfproducent PPG Industries opende de boeken, net als tabaksfabrikant Philip Morris International en aluminiumbedrijf Alcoa. Na het slot komt softwaregigant Microsoft met resultaten.

Verder kan chipproducent Qualcomm op aandacht rekenen. De Europese Commissie legt het bedrijf een boete van 242 miljoen euro op vanwege prijsdumping bij chips voor mobiele apparaten om zo een concurrent uit de markt te drukken. Qualcomm gaat in beroep tegen de boete.

Uitkeringsaanvragen

Op economisch gebied werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Daarnaast groeide de industrie rond de stad Philadelphia in juli veel sterker dan gedacht. Kort na aanvang meldt onderzoeksbureau ISM nog zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De beurzen in New York sloten woensdag in het rood na nieuwe dreigementen van president Donald Trump over meer importheffingen tegen China. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.219,85 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 2984,42 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent op 8185,20 punten.