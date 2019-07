ING volgt Marel met koopadvies

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - ING is begonnen Marel te volgen met een koopadvies. Het bedrijf staat er strategisch sterk voor en zal de komende tijd profiteren van aanhoudende vraag naar dierlijke eiwitten, schrijven de marktkenners. Ook ABN AMRO (hold), JP Morgan (overweight) en Citi (buy) lieten weten Marel te gaan volgen.

Marel verwacht tussen de 4 procent en 6 procent per jaar te groeien tot 2026. ING rekent op een groei van 6 procent dit jaar en 5 procent het jaar daarop. Volgens de kenners heeft Marel de wind mee van de groei van de wereldbevolking en de groei van de middenklasse. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar vlees en vis aanhoudt. Ook is er een grote vraag naar automatisering van de vlees- en visverwerkingsprocessen, omdat steeds minder mensen bereid zijn om in de nabijheid van dode dieren te werken.

Ook de geldpot van 550 miljoen euro waar Marel over beschikt is volgens ING een opsteker. Het van oorsprong IJslands bedrijf zet deze waarschijnlijk in voor fusies en overnames waardoor het nog sneller dan momenteel gedacht kan groeien, schrijven de analisten.

ING hanteert een koersdoel van 4,60 euro voor Marel. Het aandeel stond omstreeks 10.10 uur 4,4 procent hoger op 4,24 euro.