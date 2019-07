Nikkei sluit flink lager

Gepubliceerd op | Views: 1.199

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag flink lager gesloten. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse export en tegenvallende bedrijfsresultaten zorgden voor een negatieve stemming. Ook bleven de zorgen over het Chinees-Amerikaanse handelsconflict boven de markt hangen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio leverde 2 procent in en eindigde op 21.046,24 punten. De index bereikte daarmee het laagste niveau in meer dan drie weken. De Japanse uitvoer daalde in juni met 6,7 procent ten opzichte van de een jaar geleden. De export nam daarmee voor de zevende maand op rij af. De uitvoer naar China, de grootste handelspartner van Japan, zakte met 10,1 procent.

Het Japanse technologieconcern Canon verloor 4 procent. Volgens zakenkrant Nikkei zal het bedrijf een winstdaling rapporteren van 40 procent. NOK zakte 6,4 procent. Het bedrijf verlaagde zijn winstverwachting door zwakke verkopen van auto gerelateerde producten in Noord-Amerika en China.

De Chinese beurzen deden ook een stap terug. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min en de beurs in Shanghai ging 0,8 procent achteruit. De Kospi in Seoul daalde 0,4 procent. De Bank of Korea verlaagde de rente in het land met 25 basispunten tot 1,5 procent. In Australië sloot de All Ordinaries 0,5 procent lager.