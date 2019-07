Sligro ziet winst halveren

Gepubliceerd op | Views: 1.504

VEGHEL (AFN) - Sligro heeft in het eerste halfjaar aanzienlijk minder winst behaald. Het groothandelsbedrijf had last van een moeizame markt, omdat de economische groei in Nederland en België afkoelde. Ook stegen de kosten.

In België investeert Sligro nog volop. De inkoop- en logistiek zijn daar nu nog grotendeels op de vestiging in Antwerpen, maar zodra Sligro gaat uitbreiden kunnen die kosten over meer vestigingen worden verdeeld. Tegelijkertijd zijn de kosten die het bedrijf in Nederland maakt met zijn centrale organisatie nog niet zo ver gedaald als Sligro had gewild na het afstoten van zijn supermarkttak EMTÉ.

De vergelijkbare omzet bleef ongeveer gelijk op ruim 1,1 miljard euro. Daarbij was in Nederland, waar de prijzen stegen, een kleine plus te noteren. Met name de dranken- en cateringsector stonden onder druk.

Winstdaling

Onder de streep hield Sligro 13 miljoen over. Dat was in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 25 miljoen euro. Behalve door relatief hoge kosten was de winstdaling ook te wijten aan investeringen in België en in onder meer software en de integratie van de aangekochte bedrijven.

Voor de rest van dit jaar verwacht Sligro dat de markt vlak blijft. Omdat er wel sprake is van inflatie zullen er dus minder producten worden verkocht. Desondanks wil Sligro de omzet laten toenemen. In combinatie met kostenbesparingen, moet de winst ook gaan stijgen. Vanaf de tweede helft van dit jaar verwacht Sligro lagere kosten vanwege de integratie van de van Heineken overgenomen groothandelsactiviteiten. Ook tellen de resultaten van het onlangs overgenomen Wheere dan mee.