Forse winstgroei voor Morgan Stanley

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het tweede kwartaal fors meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde onder meer van de toegenomen activiteit op de financiële markten en van de Amerikaanse belastingverlagingen.

De winst van de bank viel met 2,4 miljard dollar circa een derde hoger uit dan een jaar eerder. Het resultaat was ook aanzienlijk beter dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. De opbrengsten stegen met 1,1 miljard dollar tot 10,6 miljard dollar. Ook dit cijfer was beter dan in doorsnee door kenners was voorzien.

Topman James Gorman sprak in een toelichting over robuuste groei over de hele breedte van het concern. Ook prees hij de ,,gezonde klantbetrokkenheid". Bij de handels-en investeringsdivisie van de bank was sprake van een omzetgroei met bijna een vijfde.