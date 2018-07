BAM krijgt renovatieopdracht in Emmen

Gepubliceerd op | Views: 574

BUNNIK (AFN) - BAM Wonen en woningcorporatie Lefier hebben een contract getekend voor het energieneutraal maken van 169 woningen in Emmerhout, een wijk in Emmen. Dat maakte het bouwbedrijf bekend zonder financiële details over de opdracht te vermelden.

De huizen krijgen onder meer een innovatieve isolatiegevel, zonnepanelen, een warmtepomp en een duurzaam ventilatiesysteem. Met deze verbeteringen kunnen de huizen volledig van het gas af. Ook krijgt een deel van de woningen een nieuwe badkamer, keuken en toilet. De werkzaamheden beginnen in november.

Voor 2019 staan in Emmerhout 252 woningen op de planning om gerenoveerd te worden. In 2016 werden al 38 woningen aangepakt. Lefier heeft de ambitie om voor 2050 alle woningen energieneutraal te maken.