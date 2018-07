'ASML maakt situatie in Korea elders goed'

Gepubliceerd op | Views: 1.335

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML heeft met zijn omzet en winst per aandeel de verwachtingen overtroffen. Dat constateert een analist van Mirabaud. Volgens hem gingen de verkopen in Zuid-Korea wel omlaag door ontwikkelingen bij Samsung, maar het bedrijf uit Veldhoven wist dit elders meer dan goed te maken.

ASML heeft zijn resultaten in het tweede kwartaal flink opgekrikt. Nu de verkoop van vernieuwende EUV-machines beter op gang komt heeft het bedrijf bovendien veel vertrouwen in de toekomst.

De analist van Mirabaud stipt nog wel een minder puntje aan: afgelopen kwartaal werd er maar één nieuwe bestelling voor een EUV-apparaat in ontvangst genomen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de bestellingen van de machines doorgaans van kwartaal tot kwartaal sterk verschillen.

Bij Mirabaud blijft het advies staan op buy. ASML heeft volgens de marktvorser nog altijd min of meer een monopolie in handen op de markt voor chipmachines. Het aandeel ASML stond woensdag in de vroege handel bovenaan in de AEX, met een plus van 5,4 procent op 181,35 euro.